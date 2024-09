Stand: 09.09.2024 11:00 Uhr Erste Emmy-Runde: 14 Preise für "Shōgun"

Bei der Verleihung der ersten Emmys für US-Fernsehproduktionen zur Hauptsendezeit hat die Serie "Shōgun" die meisten Preise abgeräumt. Die FX-Serie über politische Machenschaften im feudalen Japan war 16 Mal nominiert und gewann 14 Trophäen, unter anderem für Kostüme, Make-up, Schnitt, Stunts und Kameraführung. Die ebenfalls von FX produzierte Restaurantserie "The Bear: King of the Kitchen" heimste sieben Auszeichnungen ein, darunter Jamie Lee Curtis als beste Gastdarstellerin in einer Comedy-Serie. | Sendebezug: | 09.09.2024 11:00 | NDR Kultur