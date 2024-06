Stand: 20.06.2024 07:14 Uhr Erstausgabe von "Harry Potter" für 45.000 Pfund versteigert

Eine Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist bei einer Auktion in Schottland für mehr als 45.000 Pfund (umgerechnet etwa 53.200 Euro) versteigert worden. Es handle sich um eines der ersten 500 Exemplare, die im Jahr 1997 gedruckt worden seien, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. am Mittwochabend. Weil das Ausmaß des Erfolgs damals noch nicht absehbar war, habe der Verlag erstmal nur wenige Bücher gedruckt, schrieb das Auktionshaus Lyon and Turnbull auf seiner Internetseite. Das Buch ist der erste Teil der Fantasyreihe, die sich letztlich millionenfach verkaufte und auch verfilmt wurde. | Sendebezug: 20.06.2024 07:20 | NDR Kultur