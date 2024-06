Stand: 07.06.2024 14:49 Uhr Ermittlungsverfahren wegen Berlinale-Posts eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Ermittlungsverfahren wegen eines pro-palästinensischen Posts auf einem Instagram-Account der Berlinale eingestellt. Zur Begründung teilte die Behörde mit, es hätte nicht ermittelt werden können, durch wen Bild und Slogan gepostet wurden. Am 24. Februar wurde den Angaben zufolge auf dem Account "BerlinalePanorama" ein Bild veröffentlicht, auf dem ein Reiter mit dem Slogan "From the river to the sea" (deutsch: Vom Fluss bis ans Meer) zu sehen war. Die Staatsanwaltschaft nahm daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf. Zudem hätten Verantwortliche des Filmfestivals Strafanzeige gestellt, hieß es.