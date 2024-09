Stand: 17.09.2024 17:57 Uhr Erfolgsserie "Emily in Paris" bekommt fünfte Staffel

Netfliix spendiert seiner Erolgsserie "Emily in Paris" eine fünfte Staffel. Das verkündeten der Streamingdienst und Hauptdarstellerin Lily Collins auf Instagram. In der RomCom-Serie von Darren Star ("Sex and the City") geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily, die in Paris arbeitet und lebt. Die Serie ist voller Klischees über die französische Hauptstadt und ihre Menschen, was sie möglicherweise so beliebt und erfolgreich macht. In der vergangenen Woche ging die zweite Hälfte (Episoden 6 bis 10) der vierten Staffel an den Start. | Sendebezug: 17.09.2024 17:55 | NDR Kultur