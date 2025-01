Stand: 27.01.2025 13:33 Uhr Erfolge für Filme aus MV beim Max Ophüls Preis

Zwei in Mecklenburg-Vorpommern gedrehte Filme wurden beim renommierten Filmfestival Max Ophüls in Saarbrücken ausgezeichnet. "Ich sterbe, kommst du?" gewann den Publikumspreis Spielfilm und den Preis für den gesellschaftlich relevanten Film. Hauptdarstellerin des Dramas ist Jennifer Sabel vom Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Laura Laabs "Rote Sterne überm Feld" erhielt den Preis der Filmkritik als bester Spielfilm. Seine Hauptdarstellerin Hannah Ehrlichmann hat bis 2022 am Staatstheater Schwerin gespielt.