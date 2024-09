Stand: 13.09.2024 07:22 Uhr Drohungen bei Festival in Toronto: Filmvorführung abgesagt

Die Veranstalter des Internationalen Filmfestivals in Toronto haben nach Drohungen die Vorführung des umstrittenen Films "Russen im Krieg" abgesagt. Es habe "signifikante Bedrohungen für den Betrieb des Festivals und die Sicherheit der Zuschauer" gegeben, so die Organisatoren. Man werde den Film zeigen, sobald die Sicherheit gewährleistet ist. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova hat für ihren Film, der erstmals beim Filmfestival in Venedig gezeigt wurde, mehrere Monate mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine verbracht. | Sendebezug: 13.09.2024 06:30 | NDR Kultur