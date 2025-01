Stand: 14.01.2025 17:56 Uhr Drei Lübecker Museen 2025 parallel geschlossen

In Lübeck sind in diesem Jahr parallel drei Museen mehrere Monate lang zwecks Renovierung geschlossen: Neben dem Buddenbrookhaus, das seit 2019 zu ist, wird von Februar bis Juni auch das Günter Grass-Haus geschlossen bleiben. Das Museum Behnhaus Drägerhaus ist seit Jahresbeginn und noch bis Ende Juli zu. Der Leitende Direktor der Lübecker Museen, Tilman von Stockhausen, sagte, deshalb würden 2025 insgesamt weniger Gäste erwartet als im vergangenen Jahr. Rund 215.000 Menschen haben den Angaben zufolge 2024 die Museen in der Stadt besucht. Damit sei erstmals wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht worden. | Sendebezug: 15.01.2025 08:30 | NDR 1 Welle Nord