Stand: 05.12.2024 14:50 Uhr Doris Dörrie warnt vor "Katastrophe" für die Filmwirtschaft

Das aktuelle Filmförderungsgesetz läuft Ende des Jahres aus. Ob das neue Gesetz noch dieses Jahr den parlamentarischen Prozess durchlaufen wird, ist unklar. Regisseurin und Schriftstellerin Doris Dörrie befürchtet eine große Krise in der Filmbranche. Im Interview des 3sat-Magazins "Kulturzeit" sprach die 69-Jährige über ihre Angst vor Stillstand und einem Einschnitt in der Herstellung von Filmen. Ein neuer, reformierter Gesetzentwurf ist vom Kultur-Ausschuss des Bundestages beraten worden, müsste allerdings noch im Dezember in den Bundestag kommen, um rechtzeitig in Kraft zu treten. Sonst droht ab Januar eine Lücke in der Filmförderung. | Sendebezug: 05.12.2024 15:30 | NDR Kultur