Stand: 11.12.2024 13:59 Uhr Devrim Lingnau als "European Shooting Star" zur Berlinale 2025

Die Hauptdarstellerin der erfolgreichen Geschichtsserie "Die Kaiserin", Devrim Lingnau, wird als einer der "European Shooting Stars" an der kommenden Berlinale teilnehmen. Die 26-Jährige wurde neben neun weiteren Nachwuchsschauspielern von der European Film Promotion benannt. Mit dem Programm lädt die Organisation jährlich vielversprechende Talente zu den Internationalen Filmfestspielen nach Berlin. Die in Mannheim geborene Schauspielerin habe in dem britischen Horrorfilm "Carmilla" beeindruckt, hieß es. In der zweiten Staffel von "Die Kaiserin" ist Lingnau bei Netflix aktuell wieder als Kaiserin Sisi zu sehen. Die Sisi-Produktion ist unter den nicht englischsprachigen Netflix-Serien weltweit zum Erfolg geworden. | Sendebezug: 11.12.2024 16:30 | NDR Kultur