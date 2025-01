Stand: 03.01.2025 09:54 Uhr Deutschlands ältester Geigenbauer Wilhelm Brückner gestorben

Deutschlands ältester noch aktiver Geigenbaumeister ist in Erfurt gestorben. Der international renommierte Musikinstrumentenbauer Wilhelm Brückner erlag am Donnerstag im Alter von 92 Jahren einer kurzen und schweren Krankheit. Nach seiner Ausbildung in Markneukirchen hatte Brückner 1960 die von seinem Großvater 1897 gegründete Geigenbaufirma übernommen. Spätestens die Erringung der Goldmedaille beim renommierten polnischen Geigenbauwettbewerb Henryk Wieniawski 1972 brachte ihm den internationalen Durchbruch. Zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen folgten. | Sendebezug: 03.01.2025 09:10 | NDR Kultur