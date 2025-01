Stand: 02.01.2025 11:27 Uhr Deutsches Schifffahrtsmuseum feiert 50-jähriges Bestehen

Im 50. Jahr seines Bestehens lockt das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven mit freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Regelung gilt seit dem 1. Januar, wie das Museum mitteilte. Die Schiffe im Museumshafen öffnen am 15. März und dürfen dann den Angaben zufolge von allen Gästen kostenfrei besucht werden. Das Jubiläum soll unter anderem mit einem Festakt am 5. September und einer "Nacht der Tiefsee" am 8. November gewürdigt werden. | Sendebezug: 02.01.2025 15:40 | NDR Kultur