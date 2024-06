Stand: 12.06.2024 08:33 Uhr Deutscher Sachbuchpreis für "Tausend Aufbrüche" von Christina Morina

Die Historikerin Christina Morina hat für ihr Werk "Tausend Aufbrüche" den Deutschen Sachbuchpreis 2024 erhalten. "Demokratien befinden sich auf der ganzen Welt in der Krise, darüber herrscht weitgehende Einigkeit. Die Frage aber, was es eigentlich heißt, Demokratie zu leben, gerät dabei oft in den Hintergrund. Christina Morina nutzt bisher wenig beachtete Quellen, um zu zeigen, wie unterschiedlich sich das Demokratieverständnis in Ost- und Westdeutschland seit den 1980er Jahren entwickelt hat" heißt es in der Begründung der Jury. Morina liefere überraschende und notwendige Impulse für die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen. "Ihr Buch riskiert viel, ohne zu polarisieren - Demokratie ist Prozess, kein Zustand." | Sendebezug: | 12.06.2024 08:30 | NDR Kultur