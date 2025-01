Stand: 14.01.2025 16:36 Uhr Deutscher Sachbuchpreis 2025: 213 Titel eingereicht

Für den Deutschen Sachbuchpreis sind 213 Titel von 135 deutschsprachigen Verlagen vorgeschlagen worden. Diesjährige Sprecherin der Jury ist Patricia Rahemipour (Institut für Museumsforschung, Stiftung Preußischer Kulturbesitz), teilt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Die Jury erstellt in einem zweistufigen Verfahren eine Nominierungsliste mit acht Titeln, die Ende April veröffentlicht werden. Aus dieser Auswahl wird der Siegertitel ermittelt und am 17. Juni in der Hamburger Elbphilharmonie bekanntgegeben. 2024 wurde Christina Morina für ihr Werk "Tausend Aufbrüche" mit dem Sachbuchpreis ausgezeichnet. | Sendebezug: 14.01.2025 17:30 | NDR Kultur