Stand: 01.08.2024 14:06 Uhr Deutscher Buchhandlungspreis an 22 norddeutsche Buchläden

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat die Gewinner des Deutschen Buchhandlungspreises 2024 bekannt gegeben. Unter den insgesamt 108 ausgezeichneten Buchläden sind auch sieben aus Niedersachsen, fünf aus Hamburg, fünf aus Mecklenburg-Vorpommern, vier aus Schleswig-Holstein und einer aus Bremen. Sie erhalten je nach Preiskategorie zwischen 7.500 und 25.000 Euro. Wer in welcher Kategorie gewonnen hat, erfahren die Buchhandlungen bei der feierlichen Preisverleihung am 8. September in Frankfurt/Oder.