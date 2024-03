Stand: 28.03.2024 15:20 Uhr Denkmalschutz-Stiftung fördert 34 Denkmale in MV

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) will 2024 in Mecklenburg-Vorpommern mindestens 34 Denkmale fördern. Dazu gehöre die Wegekirche St. Katharinen in Trent auf der Insel Rügen, deren ältester Teil der um 1400 errichtete Chor ist. Bundesweit könnten sich 351 Denkmaleigentümer auf DSD-Fördermittel für ihr geplantes Bauvorhaben freuen, hieß es. Bundesweit unterstützte die DSD 2023 insgesamt über 570 Objekte mit rund 28,9 Millionen Euro. | Sendebezug: 28.03.2024 19:00 | NDR 1 Radio MV