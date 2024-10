Stand: 01.10.2024 10:43 Uhr Czesienski wird neuer Schauspieldirektor in Neubrandenburg

David Czesienski wird neuer Schauspieldirektor der Theater und Orchester GmbH (TOG) zur Spielzeit 2025/2026 in Neubrandenburg. Er übernimmt die künstlerische Leitung der Sparte Schauspiel mit 14 Ensemble-Mitgliedern am 1.August 2025, das hat nun der Aufsichtsrat der TOG Neubrandenburg/Neustrelitz bestätigt. Czesienski arbeitet regelmäßig im Kinder- und Jugendtheater, unter anderem am Theater an der Parkaue Berlin, am Jungen Schauspielhaus Hamburg und am Jungen Staatstheater Kassel. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Mythen, Science Fiction, das Clowneske sowie Partizipation und Interaktion. | Sendebezug: 01.10.2024 06:35 | NDR Kultur