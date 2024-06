Stand: 18.06.2024 18:06 Uhr Cuxhavener Museum zeigt historische Spielzeugschiffe

Unter dem Titel "Leinen los" zeigt das Cuxhavener Wrack- und Fischereimuseum "Windstärke 10" eine Wanderausstellung mit historischen Spielzeugschiffen. Vom 7. Juli bis zum 20. Oktober sind großformatige Fotografien und 180 Spielzeugschiffe aus Zelluloid und Plastik zu sehen. Die Exponate stammen den Angaben zufolge von den Berliner Ausstellern und Fotografen Sebastian Köpcke und Volker Weinhold. Die Schau sei eine Hommage "an traditionelle Kapitänsbilder, an die große Zeit der Schiffs- und Hafenfotografie, wie auch an Fernweh verheißende Postkarten und Reiseplakate der Vergangenheit", hieß es. | Sendebezug: | 18.06.2024 17:10 | NDR Kultur