Stand: 20.09.2024 13:35 Uhr "City"-Sänger Toni Krahl bekommt Verdienstorden

Der Rockstar Toni Krahl von der Band "City" wird mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der Frontman der in der damaligen DDR gegründeten Band habe das Lebensgefühl eines ganzen Landes besungen, hieß es in der Begründung. Er sei für Menschenrechte und Toleranz eingetreten und habe sich für die Demokratie stark gemacht. Krahl ist eine von 28 Personen, die Bundespräsident Frank Walter Steinmeier am 1. Oktober im Schloss Bellevue mit der höchsten Anerkennung des Staates würdigt. Ausgezeichnet wird auch der Schriftsteller Lutz Seiler für seine Beiträge zum deutsch-deutschen Verständnis.| Sendebezug: 20.09.2024 16:30 | NDR Kultur