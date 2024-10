Stand: 28.10.2024 16:08 Uhr Caroline Wahls Bestseller "22 Bahnen" kommt ins Kino

Constantin Film bringt Caroline Wahls Bestseller "22 Bahnen"mit Luna Wedler, Zoë Baier, Jannis Niewöhner und Laura Tonke in die Kinos. Wie Constantin am Montag mitteilte, hat Mia Maariel Meyer die Regie übernommen, Elena Hell das Drehbuch verfasst. Darin geht es um die Studentin Tilda (Wedler), die sich um ihre alkoholkranke Mutter (Tonke) und die kleine Schwester Ida (Baier) kümmert. Täglich schwimmt sie genau 22 Bahnen schwimmt ebenso wie Viktor (Niewöhner), der plötzlich in der Ödnis ihrer Kleinstadt auftaucht. Und dann kommt auch noch die Chance auf eine Promotion in Berlin. Der Kinostart ist für den 4. September 2025 geplant. | Sendebezug: 28.10.2024 16:10 | NDR Kultur