"Cantate 2025": Musikgottesdienste in Lübeck und Lauenburg

Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat für 2025 ein musikalisches Großprojekt angekündigt. Unter dem Titel "Cantate! 2025" wird es an fast allen Sonn- und Feiertagen des Jahres Musikgottesdienste in Kirchen Lübecks und Lauenburgs geben, wie der Kirchenkreis mitteilte. Start ist am Neujahrstag (1. Januar) um 17 Uhr im Ratzeburger Dom. Den Abschluss bildet am 28. Dezember um 11 Uhr ein Kantaten-Gottesdienst in der Lübecker St.-Lorenz-Kirche. Die ganze Vielfalt der Musik soll dargestellt werden, von der klassischen Kantate bis zum Jazz-Musical. Der Eintritt ist frei. | Sendebezug: 28.12.2024 15:40 | NDR Kultur