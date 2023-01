Stand: 09.01.2023 17:01 Uhr Bund stockt Fördermittel für freie Künste auf

Künstler und Kulturschaffende erhalten vom Bund für das Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt vier Millionen Euro. Damit stünden dem Fonds Darstellende Künste in diesem Jahr rund fünf Millionen Euro aus dem Kulturetat der Bundesregierung zur Verfügung, teilte Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit. Die Bundesmittel für den Musikfonds stiegen auf rund drei Millionen Euro. Ziel sei es, die Differenz zwischen den auslaufenden Neustart-Kultur-Mitteln und der Regelförderung auszugleichen und so einen guten Übergang in die Zeit nach der Pandemie zu ermöglichen. Das Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur soll voraussichtlich noch bis Ende Juni laufen. | 09.01.2023 17:10 | NDR Kultur