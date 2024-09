Bund fördert Kulturstätten in MV mit zehn Millionen Euro

Der Bund wird fünf wichtige Kulturstätten in Mecklenburg-Vorpommern mit rund zehn Millionen Euro fördern. Allein 3,7 Millionen Euro erhält nach Angaben der Grünen-Bundestagsabgeordneten Claudia Müller Altentreptow. Im denkmalgeschützten Historischen Mühlenspeicher soll künftig über die spektakuläre archäologische Ausgrabungsstätte im nahen Tollensetal informiert werden. Geld fließt außerdem in die Petrikirche in Rostock, das Kommandantenhaus der Festung in Dömitz, das Gerhart-Hauptmann-Haus auf Hiddensee sowie in die Sanierung von Traditionsschiffen in Wismar. | Sendebezug: 26.09.2024 07:30 | NDR Kultur