Stand: 27.06.2024 17:13 Uhr Buddenbookhaus erwirbt von Klaus Mann geschriebene Kriegs-Flugblätter

Das Lübecker Buddenbrookhaus hat bei einer Auktion acht Flugblätter aus der Feder des Schriftstellers Klaus Mann im Dienst der US-Army erworben. Mit den Flugblättern aus dem Jahr 1944 sollten deutsche Soldaten zur Aufgabe bewegt werden, wie die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck am Donnerstag mitteilte. Die Blätter könnten auf Wunsch im Archiv eingesehen werden. Klaus Mann emigrierte 1938 in die USA. 1943 nahm er als Exilant die US-Staatsbürgerschaft an. Am 14. Dezember 1942 wurde er den Angaben nach in die US-Army aufgenommen. Er nahm am Feldzug der alliierten Streitkräfte teil, die von Süden kommend die deutschen Truppen aus Italien zurückdrängten. | Sendebezug: | 27.06.2024 17:40 | NDR Kultur