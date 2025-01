Stand: 09.01.2025 17:06 Uhr Buchmarkt zieht gemischte Bilanz für 2024

Der Trend bleibt: Im vergangenen Jahr sind weniger Bücher verkauft worden als im Jahr davor. Der Umsatz steigt, doch die Lage in vielen Unternehmen bleibt angespannt, teilt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mit. In den zentralen Vertriebswegen, wie Buchhandlungen und dem Online-Handel, lag der Umsatz 0,8 Prozent über dem des Vorjahres. Allerdings ging die Zahl der verkauften Bücher im selben Zeitraum um 1,7 Prozent zurück. Das positive Umsatzergebnis lasse sich auf die gestiegenen Preise für Bücher zurückführen, denn im Schnitt zahlten Käuferinnen und Käufer 2,6 Prozent mehr. | Sendebezug: 09.01.2025 11:00 | NDR Kultur