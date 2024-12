Stand: 11.12.2024 07:55 Uhr Buchhandel bekräftigt Appell zur Freilassung von Boualem Sansal

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Forderung nach einer Freilassung des algerisch-französischen Schriftstellers Boualem Sansal aus algerischer Haft bekräftigt. Der vom Börsenverein und anderen veröffentlichte Appell sei inzwischen von elf Friedenspreisträgern des Deutschen Buchhandels und von fünf Nobelpreisträgerinnen und -trägern unterzeichnet worden, darunter Herta Müller, Elfriede Jelinek und Irina Scherbakowa, teilte der Börsenverein am Dienstag in Frankfurt am Main mit. "Boualem Sansal droht wegen einer Meinungsäußerung zur algerischen Geschichte eine jahrelange Gefängnisstrafe", hieß es. | Sendebezug: 11.12.2024 06:50 | NDR Kultur