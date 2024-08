Stand: 02.08.2024 09:27 Uhr Britney Spears: Autobiografie des Popstars kommt ins Kino

Die Autobiografie "The Woman in Me" von Britney Spears (42) erschien 2023 und wurde zum Bestseller. Jetzt will Hollywood das bewegte Leben der Sängerin als Biopic auf die Leinwand bringen. Universal Pictures hat sich die Rechte an den Memoiren gesichert. US-Regisseur Jon M. Chu ist laut Mitteilung bereits an Bord, nur über die Besetzung der Hauptrolle wurde zunächst nichts verkündet. Auf X schrieb Spears, dass sie mit Produzent Marc Platt an einem "geheimen Projekt" gearbeitet habe - er habe ihre Lieblingsfilme gemacht, führte die Sängerin aus. | Sendebezug: | 02.08.2024 07:30 | NDR Kultur