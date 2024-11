Stand: 14.11.2024 15:16 Uhr British Museum in London erhält Schenkung in Milliardenhöhe

Die Sir Percival David Foundation hat dem British Museum in London eine Sammlung chinesischer Keramik überschrieben, die bereits seit 2009 in dem Museum ausgestellt wurde. Unter den 1.700 Stücken im Wert von geschätzt einer Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro) befinden sich unter anderem blau-weiße "David-Vasen" aus dem Jahr 1351 sowie eine Schale, in der sich der chinesische Kaiser Chenghua (1465-1487) Wein servieren ließ, erklärte das Museum am Mittwochabend. Die Schenkung sei das größte Vermächtnis an das British Museum in dessen Geschichte, sagt Museumspräsident George Osborne. | Sendebezug: 14.11.2024 15:15 | NDR Kultur