Bremerhaven: neue Austellung "Schiffswelten - Der Ozean und wir"

Ab dem 18. Juli ist im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven eine neue Dauerausstellung zu sehen: "Schiffswelten - Der Ozean und wir". In rund zwei Jahren Bauzeit wurden mehr als 2.000 Objekte der Sammlung des Hauses neu in Szene gesetzt. Besucher*innen können etwas über Schiffe und deren Geschichte entdecken, etwas über die Kräfte des Meeres lernen und wie Menschen damit umgehen. Außerdem zeigt die Schau, wie Schiffe als Teil des Wirtschaftssystems zur gnadenlosen Ausbeutung der Erde beitragen - mit unumkehrbaren Folgen.