Stand: 13.01.2025 11:17 Uhr Brände in L.A.: Meghan Markle verschiebt Start ihrer Netflix-Serie

Prinz Harrys Ehefrau Meghan Markle verschiebt wegen der Brandkatastrophe im Großraum Los Angeles den Start ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan". "Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich darin unterstützt haben, den Start zu verschieben", erklärte die Herzogin von Sussex. Sie wolle sich erst einmal auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren, "die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind". In der Serie "With Love, Meghan" will der frühere "Suits"-Star unter anderem Tipps zum Kochen, Gärtnern und zur Organisation von Feiern geben. | Sendebezug: 13.01.2025 07:30 | NDR Kultur