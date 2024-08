Stand: 29.08.2024 10:57 Uhr Boy-Gobert-Preis für Dennis Svensson

Der mit 10.000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen geht in diesem Jahr an Dennis Svensson. Er verkörpere seine Figuren "mit Lässigkeit, ohne sie vorzuführen und bringt dabei eine Unbedarftheit mit, ein Staunen", erklärte die Jury. Der 28-jährige Hamburger war am St. Pauli Theater in "Der Sohn" zu sehen und steht demnächst wieder in "James Brown trug Lockenwickler" auf der Bühne. Die Auszeichnung soll am 1. Dezember in einer Matinee im Thalia Theater überreicht werden. | Sendebezug: | 29.08.2024 12:10 | NDR Kultur