Stand: 20.11.2024 15:10 Uhr Biller und Gneuß erhalten Niedersächsischen Literaturpreis

Die Schriftsteller Maxim Biller und Charlotte Gneuß erhalten am 27. November den Niedersächsischen Literaturpreis 2024. Kulturminister Falko Mohrs (SPD) wird den Nicolas-Born-Preis bei einem Festakt im Landesmuseum in Hannover verleihen, wie das Ministerium für Wissenschaft und Kultur mitteilte. Der 1960 in Prag geborene Biller erhält den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis. Den mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis bekommt die 1992 in Ludwigsburg geborene Gneuß. Seit 2019 wird der Preis alle zwei Jahre im Wechsel mit dem neu eingeführten Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur vergeben. | Sendebezug: 20.11.2024 16:40 | NDR Kultur