Stand: 25.08.2024 13:10 Uhr Besuchsrekord beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel

Das diesjährige Internationale Sommerfestival auf Kampnagel hatte mit über 50.000 Besucherinnen und Besuchern so viele Gäste wie noch nie. Etwa die Hälfte der Gäste sei für Vorstellungen mit Eintritt gekommen, teilten die Veranstalterinnen und Veranstalter mit. Viele Vorstellungen seien restlos ausverkauft gewesen. Das Festival war am 7. August gestartet und endete am Sonntag. "Dieses Sommerfestival hat die Stadt mit einer Euphoriewelle überrollt, auf der sich so viele Menschen wie noch nie haben mitreißen lassen haben", sagte der Künstlerische Leiter, András Siebold, zum Abschluss des Festivals. | Sendebezug: | 25.08.2024 13:00 | NDR Kultur