Besucher-Andrang bei Friedrich-Ausstellung in Greifswald

Friedrich-Ausstellung in Greifswald

Rund 45.000 Menschen haben in den vergangenen sieben Wochen die Sonderausstellung "Caspar David Friedrich. Sehnsuchtsorte" in Greifswald gesehen. Um dem großen Interesse gerecht zu werden, öffnete das Pommersche Landesmuseum während dieser Zeit an allen sieben Wochentagen für Besucher. In den letzten Tagen waren die Tickets restlos ausverkauft, wie das Museum mitteilte. Die Ausstellung war die zweite von drei Jubiläumsausstellungen über Caspar David Friedrich. | Sendebezug: 08.10.2024 19:00 | NDR 1 Radio MV