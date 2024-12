Stand: 20.12.2024 14:54 Uhr Beatles-Reunion: Paul McCartney und Ringo Starr zusammen auf der Bühne

Die beiden noch lebenden Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr, haben in London einen seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Sir Paul spielte am Donnerstag das Abschlusskonzert seiner "Got Back Tour". "Ich hatte einen großartigen Abend heute, es war eine tolle Show", sagte der 84-jährige Ringo, als er von seinem früheren Bandkollegen auf die Bühne geholt wurde, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Kurz darauf setzte er sich ans Schlagzeug und spielte "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" und "Helter Skelter" mit.