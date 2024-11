Stand: 08.11.2024 07:05 Uhr Bayerischer Buchpreis geht an Clemens Meyer

Der Autor Clemens Meyer ist für seinen Roman "Die Projektoren" mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Er setzte sich bei der Verleihung in München gegen Monika Hefters durch, die ihm - aus seiner Sicht - kürzlich erst den Deutschen Buchpreis vor der Nase weggeschnappt hatte. Literatur dürfe "nicht an der Oberfläche verharren", sagte Meyer in seiner Dankesrede, sondern sie müsse "wie ein Echolot in die Tiefe dringen". Und Literatur müsse kämpfen - "immer wieder, um die Leser zu gewinnen". Wer die Auszeichnung bekommt, wurde - eine Besonderheit beim Bayerischen Buchpreis - in öffentlicher Jury-Sitzung vor Publikum und vor den nominierten Schriftstellern entschieden. | Sendebezug: 08.11.2024 06:50 | NDR Kultur