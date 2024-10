Stand: 17.10.2024 10:17 Uhr Band von Jan Josef Liefers feiert Abschied - auch in Hamburg

Die Band "Radio Doria" des Schauspielers Jan Josef Liefers hat ihren Abschied bekanntgegeben. Nach 22 Jahren stelle die Band den Sendebetrieb ein, teilte die Agentur der Band mit. Eine Chance haben Fans demnach noch, ihre Musik live zu hören: Gemeinsam mit seinen zwei Bandkollegen geht Liefers auf Abschiedstournee. Beim "Finale Grande" tritt die Band im November und Dezember insgesamt an vierzehn Abenden auf, unter anderem in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Magdeburg und Dresden. Das Abschiedskonzert in Hamburg findet am 4. Dezember in der Fabrik statt. | Sendebezug: 17.10.2024 10:20 | NDR 90,3