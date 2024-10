Stand: 11.10.2024 15:03 Uhr Auswandererhaus beleuchtet polnisch-deutsche Grenzgeschichte

Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven zeigt ab Sonnabend eine Sonderausstellung zu grenzüberwindenden Momenten deutsch-polnischer Geschichte. Unter der Überschrift "Über die Grenze muss man nicht weit“ werde die polnisch-deutsche Geschichte von 1871 bis in die Gegenwart beleuchtet, teilte das Migrationsmuseum am Freitag mit. Die Schau ist bis zum 5. Januar 2025 zu sehen. Die Nachbarschaft zwischen Polen und Deutschland ist laut den Ausstellungsmachern historisch belastet und hat viele Entwicklungen durchlaufen, die die Länder bis heute mitprägen. | Sendebezug: 11.10.2024 14:30 | NDR Kultur