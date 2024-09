Stand: 12.09.2024 17:40 Uhr Ausstellung "Beyond Water" in Kiel

Die Schau "Beyond Water" verbindet ab dem 14. September die beiden Kieler Ausstellungsorte Stadtgalerie und Zoologisches Museum mit einem Naturpfad. Bis zum 24. November wird die Ausstellung als Teil des Projekts "Kiel (re)connecting.earth“ präsentiert, wie die Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte. An der Schnittstelle von Kunst, Ökologie und Wissenschaft will das Projekt für ökologische Themen und die Beziehung der Menschen zu lokalen und globalen Ökosystemen sensibilisieren. Der Kunst- und Naturpfad zwischen beiden Ausstellungshäusern umfasse 21 Stationen und biete unterschiedliche Möglichkeiten, mit der urbanen Natur in Kontakt zu kommen, hieß es. | Sendebezug: 12.09.2024 18:10 | NDR Kultur