Stand: 24.09.2024 16:32 Uhr Asmik Grigorian, Immo Karaman und "Brunke" für Theaterpreis Faust nominiert

Mehrere norddeutsche Produktion sind für den Deutschen Theaterpreis Der Faust nominiert. Darunter die litauische Sopranistin Asmik Grigorian als beste Musikdarstellerin für ihre Verkörperung der "Salome" an der Staatsoper in Hamburg. Regisseur Immo Karaman wurde für seine Inszenierung von "Samson und Dalila" am Theater Kiel nominiert. Und das Kollektiv Raum+Zeit in der Kategorie Ton&Medien für die audiovisuelle Gestaltung von "Mädchenmörder: Brunke" am Staatstheater Braunschweig. Die Preisvergabe findet am 16. November im Theater Altenburg Gera statt. | Sendebezug: 24.09.2024 16:00 | NDR Kultur