Stand: 21.10.2024 12:50 Uhr Allee-Theater bekommt hoch dotierten Hamburger Theaterpreis

Für seine kluge Spielplangestaltung, herausragende Qualität und einzigartige Produktionen für Kinder und Erwachsene wird das Allee-Theater mit einem mit 50.000 Euro dotierten Theaterpreis der Stadt Hamburg ausgezeichnet. So funktioniere erstklassiges Musiktheater für alle Altersklassen, hieß es aus der Kulturbehörde. Das Allee-Theater in der Max-Brauer-Allee in Hamburg-Altona vereint das Theater für Kinder und die Hamburger Kammeroper unter seinem Dach. Der Preis wird seit 2017 vergeben. Namensgeberin ist die 2016 gestorbene Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler. | Sendebezug: 21.10.2024 13:00 | NDR 90,3