Stand: 11.10.2024 16:30 Uhr Älteste Kirche Armeniens im antiken Artaxata entdeckt

Archäologen haben in Armenien die Reste einer bisher unbekannten frühchristlichen Kirche entdeckt. Der Fund in der antiken Stadt Artaxata umfasst einen Achteckbau mit kreuzförmigen Anbauten, wie die Universität Münster am Freitag mitteilte. Ein Forscherteam habe Teile davon freigelegt und die Kirche näher untersucht. Der Legende nach wurde dort der Missionar Gregor der Erleuchter gefangen gehalten, bevor er im Jahr 301 den armenischen König zum Christentum bekehrte. Armenien wurde damit der erste christliche Staat der Welt. | Sendebezug: 12.10.2024 14:30 | NDR Info