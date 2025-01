Stand: 05.01.2025 11:48 Uhr Abdul Kader Chahin gewinnt Poetry Slam Award

In der Hamburger Elbphilharmonie sind die Poetry Slam Awards der "Kampf der Künste" vergeben worden. Gewinner ist Abdul Kader Chahin, der Ehrenpreis ging an Hazel Brugger und über den Publikumspreis des Abends konnte sich Noah Klaus freuen. Der Rising Star Award ging an Theresa Sperling. Über den er Held*innen-Award konnten sich die Mitarbeiter*innen vom Deutschen Schauspielhaus freuen. Der Award ist mit 4.000 Euro dotiert. | Sendebezug: 05.01.2025 10:20 | NDR Kultur