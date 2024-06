Stand: 01.06.2024 11:42 Uhr ABBA erhalten Ritter-Orden von schwedischem Königshaus

Die schwedischen Popstars von ABBA haben am Freitag einen Orden vom König bekommen - und waren zusammen da, um ihn entgegenzunehmen. Bei einer Zeremonie im Königspalast in Stockholm überreichte König Carl XVI. Gustaf den sogenannten Vasa-Orden jeweils an Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Björn Ulvaeus. Die Bandmitglieder bekamen den Ritter-Orden für ihren besonderen Einsatz für die schwedische und internationale Musikwelt. Die vier wurden zu Kommandeuren der ersten Klasse des königlichen Vasa-Ordens ernannt. | Sendebezug: | 01.06.2024 06:20 | NDR Kultur