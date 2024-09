Stand: 20.09.2024 17:00 Uhr 39. Filmfest Osnabrück mit Retrospektive auf britische Filmkunst

Das 39. Filmfest Osnabrück blickt vom 1. bis 6. Oktober in einer Retrospektive auf einige Filme, Themen und Regisseure zurück, die das Filmfest in der Vergangenheit geprägt haben. Anlass sei das Jubiläum des Trägervereins, unter dessen Dach das Festival seit 30 Jahren gestaltet werde, sagte Festivalleiterin Julia Scheck. Im Fokus stehe dabei der britische Sozialrealismus der 2000er-Jahre, mit Werken von Ken Loach, Michael Winterbottom und Andrea Arnold. Insgesamt seien 29 Lang- und 52 Kurzfilme an fünf Orten zu sehen. | Sendebezug: 20.09.2024 17:40 | NDR Kultur