30 Jahre Herz der Festspiele MV: Ulrichshusen feiert Jubiläum

Mit einem Festkonzert mit Stargeiger Daniel Hope haben die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag das 30-jährige Jubiläum ihres Hauptspielortes Ulrichshusen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gefeiert. "Schloss Ulrichshusen ist Keimzelle und bis heute Herz der Festspiele", erklärte Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck. Den Anfang hatte am 6. August 1994 Yehudi Menuhin gemacht, der in der baufälligen Scheune mit dem English Symphony Orchestra musizierte. Seither entwickelten sich das Schloss und seine umliegenden Gebäude zum Hauptspielort der Festspiele. Hope bezeichnete Ulrichshusen als einen seiner musikalischen Lieblingsorte auf der Welt.