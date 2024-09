Stand: 15.09.2024 14:47 Uhr 20. Theaternacht Hamburg lockte 8.600 Besucherinnen und Besucher

Rund 8.600 Menschen haben am Sonnabend in Hamburg den Auftakt in die Theatersaison 2024/2025 gefeiert. Unter dem Motto "Deine Stadt, deine Bühnen, deine Nacht!" öffneten im Rahmen der 20. Hamburger Theaternacht mehr als 30 Bühnen ihre Türen und präsentierten über 200 Programmpunkte, wie der Verein Hamburger Theater mitteilte. Zu erleben gab es Premierenvorschauen, Einblicke hinter die Kulissen, Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, Workshops und Kostümversteigerungen. Shuttle-Busse brachten die Besucherinnen und Besucher von Theater zu Theater. | Sendebezug: 15.09.2024 14:30 | NDR Kultur