Stand: 22.10.2024 12:01 Uhr 17 Konzerte bei Herrenhausen Barock

Vom 27. November bis 2. März sind im Festsaal der Galerie Herrenhausen und an weiteren Orten in Hannover 17 Konzerte geplant. Das Programm vereint nach Angaben der Stadt Hannover international gefeierte Stars und Ensembles, wie Startenor Rolando Villazón und die Academy of Ancient Music London, mit zahlreichen hannoverschen Künstlerinnen und Künstlern. Zum Auftakt am 27. November gastiert das preisgekrönte hannoversche Ensemble Musica Alta Ripa mit den international renommierten Solistinnen Nuria Rial und Dima Orsho in Herrenhausen. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt an diesem Mittwoch (23. Oktober). | Sendebezug: 22.10.2024 11:30 | NDR Kultur