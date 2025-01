Stand: 10.01.2025 11:25 Uhr 1,2 Millionen Euro für soziokulturelle Projekte in Niedersachsen

Das Land Niedersachsen unterstützt im ersten Halbjahr 2025 soziokulturelle Zentren und Vereine mit mehr als 1,2 Millionen Euro. Gefördert werden insgesamt 70 Projekte, wie das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Freitag in Hannover mitteilte."Wir als freiheitlich-demokratische Gesellschaft brauchen das gemeinsame Erleben und die verbindende Kraft von Kunst und Kultur", so Kulturminister Falko Mohrs (SPD). Dabei spiele die Soziokultur eine ganz wichtige Rolle: Sie ermögliche es allen Menschen, am kulturellen Leben teilhaben zu können - egal, ob sie in der Stadt oder im ländlichen Raum lebten, wie alt sie seien, wo sie oder ihre Eltern herkämen oder welchen Beruf sie ausübten. | Sendebezug: 10.10.2025 11:30 | NDR Kultur