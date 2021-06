Marco Voigt

Geboren in: Geesthacht an der Elbe

Ich arbeite im Büro in: Kiel

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: Den Gesegneten Abend und den Gesegneten Sonntag bei NDR 1 Welle Nord, Sonntags bei uns bei NDR 90,3, die Morgenandachten bei NDR Kultur und NDR Info und Gottesdienstübertragungen bei NDR Info und DLF.

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: Die vielfältigen Themen, die Aktualität und dass ich mit den Radiobeiträgen ganz nah bei den Menschen sein darf, zum Beispiel beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Personal Jesus" von Depeche Mode, "Fix You" von Coldplay und darüber hinaus Kirchenlieder, die gerade ins Kirchenjahr passen.

Mein schönster Vers in der Bibel lautet: "Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun." (Psalm 73,28). Diesen Vers habe ich mir damals zu meiner Ordination ausgesucht.

Meine Lieblingskirche steht: Ganz im Süden von Schleswig-Holstein, in Lauenburg an der Elbe, steht die Kirche, in der ich geheiratet habe; die mag ich besonders.

Mein Sehnsuchtsort: Irland

Meine Hobbys sind: Musik (hören und singen), Bücher, Filme, Kultur, Garten und Natur.

Was ich gerade lese: Johannes Krause mit Thomas Trappe, Die Reise unserer Gene. Eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren. Neben Sachbüchern interessieren mich Biografien und Romane; hier schätze ich besonders Grass, Kempowski, Lenz.

Das bringt mich auf die Palme: Arroganz, Egoismus, Ignoranz, Ungerechtigkeit.

Was mich glücklich macht: Meine Familie, gute Gespräche, nette Menschen, Musik, Kirchen, Gottesdienste, Blumen, das Meer, Vogelgezwitscher und noch so vieles mehr.

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat, Redaktion Kiel

Gartenstraße 20, 24103 Kiel

Tel. (0431) 557796 10

Fax: (0431) 557796 19

E-Mail: voigt@err.de