Die Kirche im NDR für unterwegs als Podcast

Haben Sie den täglichen Beitrag auf N-JOY oder "Im Anfang war das Wort" auf NDR Info verpasst? Kein Problem - die Sendungen kommen jetzt als kostenlose Podcasts direkt auf Ihren PC. Alles was Sie dazu benötigen, ist ein sogenannter Podcatcher. Mit Hilfe dieser Software lässt sich Ihre Lieblingssendung kinderleicht abonnieren: Geben Sie einfach den Podcast-Link in das Programm ein und bei jedem Besuch im Internet erhalten Sie automatisch die aktuellsten Folgen. Anhören können Sie die Audio-Dateien auf Ihrem PC oder einem mobilen MP3-Player - wann und wo immer Sie möchten.

Moment mal bei NDR 2

"Gott bei der Arbeit" im Büro, zu Hause, im Auto. Kurz, knapp, christlich im NDR 2 Format. Täglich und zu aktuellen Themen, sonntags mit kleinen Interviews. Pastoren und Autoren aus dem Sendegebiet von NDR 2 schreiben und sprechen ihre Texte.

Im Radio: Montag bis Freitag um 18.15 Uhr,

Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen um 9.15 Uhr.

Die Morgenandacht bei NDR Kultur und NDR Info

Eine Morgenandacht, wie sie nur noch selten zu hören ist: anspruchsvoll verkündigend. Choräle oder klassische Musik runden die Wortbeiträge ab.

Im Radio: Montag bis Sonnabend 5.55 Uhr (NDR Info) und 7.50 Uhr (NDR Kultur)

Die Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV

Gottes Wort, wie Mecklenburger und Pommern es einander weitersagen: Geistliche, Krankenschwestern und gelernte Landwirte vom Schalsee bis zum Strelasund, von Anklam bis nach Zarrentin. Aktuell, hintergründig und montags sogar up platt.

Im Radio: Montag bis Freitag 6.20 Uhr

NDR 1 Welle Nord: Gesegneten Abend und Sonntag

Das gute Wort zum Feierabend oder Sonntag auf NDR 1 Welle Nord mit den Wünschen für einen "Gesegneten Abend" oder "Gesegneten Sonntag". Von Sylt oder Tönning, Kiel oder Amrum kommt die Andacht als harmonischer Tagesabschluss. Täglich um 19.04 Uhr und sonntags um 7.30 Uhr begleiten wir Sie mit einer Andacht in den Abend - ermutigend, persönlich, aktuell, politisch, tröstend.

"Mensch Margot!"

"Mensch Margot!" - so heißt der Podcast von NDR 1 Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Hanns-Lilje-Stiftung und der EVANGELISCHEN KIRCHE IM NDR. In dem Gesprächsformat diskutieren Theologin Margot Käßmann und NDR Moderator Arne-Torben Voigts die großen Fragen des Lebens und die kleinen Themen des Alltags. Es geht um Liebe, Leiden, Glauben, Gewissenskonflikte, Verantwortung, Politik, Krisen und Gesellschaft - oder ganz einfach um "Gott und die Welt".

NDR Info - "Im Anfang war das Wort. Die Bibel"

In dieser Reihe sprechen Susanne Richter und Klaus Böllert mit Prominenten und anderen Bibellesern und -leserinnen über den Text aus der Bibel, der diese Menschen am meisten berührt, begeistert und beschäftigt. Die uralten Texte werden auf einmal ganz aktuell und haben viel mehr mit unserem Leben heute zu tun, als man denkt. Gesprächspartner sind unter anderem der Autor Bastian Sick, der Musiker Stephan Krawczyk oder die Journalistin Julia Karnick.

Im Radio: Sonnabend um 7.40 Uhr und 9.40 Uhr auf NDR Info.

Die N-JOY Radiokirche

Kreuz und quer hört, liest und interviewt sich die Redaktion der Kirche im NDR für euch durch die Welt zwischen Glauben und Wissen. Hier könnt ihr euch die letzten Beiträge noch einmal anhören - "enjoy… the good news!"

Nachtgedanken

Die "Nachtgedanken" der Kirche im NDR, das sind pointiert ausgelegte Zitate aus Kunst, Literatur und Bibel. Oder einfach nur kurze Gedanken, die am Ende des Tages nachklingen können. "Kommen Sie gut durch die Nacht", jeweils von Montag bis Sonntag gegen 20.50 Uhr in der Sendereihe "Nachtgedanken".

